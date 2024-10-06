Планы могут быть но не исполняться,чем больше планов, тем меньше Украины

VG

Vasily Golov

Войска СВО вышли на степную часть Украины.Раздолье танковым соединениями с солдатами на броне.Редко населенные пункты на пути.По южному направлению гнать можно до Николаева.Нужен танковый кулак в СВО и его скорость.От ДНР,Крыма,ЛНР и Ростова.Без мобилизационных мер эту операцию не провернуть.