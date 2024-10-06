Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября.
Зеленский раскрыл, когда представит свой «план победы»
Комментарии
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людмила михайлик
Планы могут быть но не исполняться,чем больше планов, тем меньше Украины
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13 час.
VG
Vasily Golov
Войска СВО вышли на степную часть Украины.Раздолье танковым соединениями с солдатами на броне.Редко населенные пункты на пути.По южному направлению гнать можно до Николаева.Нужен танковый кулак в СВО и его скорость.От ДНР,Крыма,ЛНР и Ростова.Без мобилизационных мер эту операцию не провернуть.
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13 час.
Евгения Болотова
Ну, юморист... Практика отменная и на виселице юморить продолжает...
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6 час.
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