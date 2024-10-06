Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский раскрыл, когда представит свой «план победы»

Зеленский раскрыл, когда представит свой «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября.

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Комментарии
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людмила михайлик
Планы могут быть  но не исполняться,чем больше планов, тем меньше Украины
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13 час.
VG
Vasily Golov
Войска СВО вышли на степную часть Украины.Раздолье танковым соединениями с солдатами на броне.Редко населенные пункты на пути.По южному направлению гнать можно до Николаева.Нужен танковый кулак в СВО и его скорость.От  ДНР,Крыма,ЛНР и Ростова.Без мобилизационных мер эту операцию не провернуть.
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13 час.
Евгения Болотова
Ну, юморист... Практика отменная и на виселице юморить продолжает...
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6 час.

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