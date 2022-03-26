Россия примет меры для повышения устойчивости региональных бюджетов

Правительству предстоит отчитаться по итогам реализации президентского поручения до 25 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству о принятии мер, необходимых для повышения устойчивость региональных бюджетов.
Правительству предстоит отчитаться по итогам реализации президентского поручения до 25 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству о принятии мер, необходимых для повышения устойчивость региональных бюджетов.
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