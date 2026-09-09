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Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: ставка на бордовый и автономность

Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: ставка на бордовый и автономность

Компания Apple на очередной презентации официально представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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