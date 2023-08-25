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Лукаку сообщил Моуринью о готовности перейти в «Рому». Форвард может прилететь в Рим до конца недели

Лукаку сообщил Моуринью о готовности перейти в «Рому». Форвард может прилететь в Рим до конца недели

Как передает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, утром игрок созвонился с тренером и дал ему согласие на переход в римскую команду.

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