Евреан пойдёт на договор о мире с Баку в границах Беловежских соглашений

Армянская сторона согласится на договор о мире с Азербайджаном, если обе республики признают государственные границы, установленные Беловежскими соглашениями (8 декабря 1991 года), сообщил журналистам в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армянская сторона согласится на договор о мире с Азербайджаном, если обе республики признают государственные границы, установленные Беловежскими соглашениями (8 декабря 1991 года), сообщил журналистам в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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