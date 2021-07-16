Ютубер прошел Dark Souls II без разговоров с NPC

Ютубер ymfah выпустил видео с прохождением Dark Souls II, которое он завершил без разговоров с NPC. В данном случае это означает, что геймер не повышал уровень, не прокачивал (или чинил) оружие и флягу с Эстусом и не приобретал предметы у торговцев.