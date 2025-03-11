Основательница STUDIO 29 Таня Фомичева — о 10-летии бизнеса и ребрендинге

История развития STUDIO 29 тесно связана с трансформациями самой Тани Фомичевой. За десять лет вырос уровень профессионализма команды (сегодня в ней уже 72 сотрудника), бренд повысил качество продукта, улучшил позиционирование, изменилась и сама основательница — ее ведение бизнеса и его развития.