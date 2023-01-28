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Мильштейн о Михееве и операции: «Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге»

Агент Ильи Михеева рассказал о том, почему решение об операции было принято сейчас. Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард «Ванкувера» выбыл до конца сезона.

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