Новый скрининг-тест поможет предотвратить внезапную сердечную смерть

В новом исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Human Genetics, ученые из Кардиологического научно-исследовательского института Виктора Чанга (Victor Chang Cardiac Research Institute) заявили, что разработали новый электрический тест, который помогает отсканировать сотни генов, чтобы точно определить мутации, вредные для сердца, у тех, кто страдает синдромами наследственных заболеваний сердца, приводящих к внезапной сердечной смерти.