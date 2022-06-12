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    На фоне этой статьи возникают вопросы к препаратам и прививкам от омиккрона и мутировавших штаммов90% лекарственных...

Новый скрининг-тест поможет предотвратить внезапную сердечную смерть

В новом исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Human Genetics, ученые из Кардиологического научно-исследовательского института Виктора Чанга (Victor Chang Cardiac Research Institute) заявили, что разработали новый электрический тест, который помогает отсканировать сотни генов, чтобы точно определить мутации, вредные для сердца, у тех, кто страдает синдромами наследственных заболеваний сердца, приводящих к внезапной сердечной смерти.

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