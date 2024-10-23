Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Врам Тавризов
    Надо не забывать, что есть понятие национальная валюта Т е когда/нибудь придёт время , когда такой же обмен нац валют...Сначала намечалас...
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    Перестаньте писать "другие альтернативы". Путин не мог сказать такую чушь, он образованный человек, у него грамотная ...Сначала намечалас...

Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

Пистолет, который принес в школу города Губкинский на Ямале ученик, был мощностью до трех джоулей. Подробности о стрельбе в образовательном учреждении сообщили в окружном департаменте образования, передает РИА Новости.

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