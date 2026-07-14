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Закон, порядок, государство

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В Калининграде сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД вручили российские паспорта участнику СВО и членам его семьи, прибывшим из Таджикистана

В торжественной обстановке сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области вручили российские паспорта 43-летнему участнику специальной военной операции Абдували Талбиевичу и членам его семьи.

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Комментарии
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Владимир Петров
Вот это нормальный новый гражданин. Такие для любой страны желанны.
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1 м.