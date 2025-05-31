Легенды советского автопрома на Кубе

Кубу можно назвать настоящим музеем советского автопрома. Из-за ограниченного импорта автомобилей кубинцам приходится довольствоваться Жигулями, ИЖами и Москвичами, которые поставлялись на Кубу ещё во времена СССР.
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