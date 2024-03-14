Московский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец© РИА Новости / Наталья Селиверстова Вчера 2,6K прочитали Неспособность западных элит победить Россию свидетельствует об окончании эпохи главенства Запада в мире, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии