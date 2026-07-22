«Счастливы и планируют детей»: Михаил Галустян тайно женился на возлюбленной

Возлюбленная российского шоумена и комика Михаила Галустяна, визажистка Лилия Киосе продемонстрировала на публике кольцо за пять миллионов рублей, с помощью которого артист, судя по всему, сделал ей предложение.
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