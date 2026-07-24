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Царьград

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Сборная России уступила Испании в полуфинале Кубка мира по водному поло

Сборная России уступила Испании в полуфинале Кубка мира по водному поло

Женская сборная России по водному поло уступила Испании в полуфинале Кубка мира в Сиднее. Матч завершился пенальти со счетом 13:15.

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