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Журналист Васильев объяснил спекуляции Киева со словами «Россия» и «Русь»

Журналист Васильев объяснил спекуляции Киева со словами «Россия» и «Русь»

Слова «Украина» и «Русь» не имеют между собой ничего общего, заявил историк и журналист Александр Васильев.

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Алекс ZLOYBOY
В глубинной России, издревна, имеет место быть бытовая поговорка: Чем бы дитя не тешилось - лишь бы детей не было... В УКРаине (коренное слово - украсть), клоун-т.н. президент, считает, что все проблемы в его "странишке" решены, все процветают, народ богатеет, и пора бы "её переназвать"... Как в детской песочнице: Куличи "испекли", чужие лопатки поворовали, в чужую половину - накакали, песком глаза "врагов" засыпавли - пора и за переименование песочницы подумать... Хоть стой, хоть - падай... Тем и закончится...

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