Солнечные элементы могут совершить скачок в эффективности: найден способ повысить КПД с 33% до 43%

Ученые предложили «запирать» свет внутри солнечных элементов Исследователи Института фотонных наук (ICFO) в Барселоне разработали и испытали способ уменьшить потери энергии в солнечных элементах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым