ФСБ: В Москве изъяли 673 килограмма кокаина из Латинской Америки, предназначенного для переправки в Европу

Запрещенные вещества пытались продать на черном рынке в РФ за сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, отметили в ведомствеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза.