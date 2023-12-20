ФСБ: В Москве изъяли 673 килограмма кокаина из Латинской Америки, предназначенного для переправки в Европу

Запрещенные вещества пытались продать на черном рынке в РФ за сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, отметили в ведомствеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза.
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