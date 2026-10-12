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Аргументы и Факты

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Виктор Сухоруков рассказал о своей коллекции звездных автографов

Виктор Сухоруков рассказал о своей коллекции звездных автографов

В Государственном Кремлёвском Дворце в рамках проекта «Выдающиеся актёры в Кремле» состоится авторский вечер «Счастливые дни» народного артиста России Виктора Сухорукова, известного по культовым фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», «Жмурки», а также «Остров», «Бедный, бедный Павел» и многим другим.

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