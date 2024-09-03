Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Не успел утихнуть шум после запоздалого, хотя и честного признания Марком Цукербергом в цензурировании по требованию американского правительства публикаций пользователей на темы пандемии ковила и коррупции сына нынешнего президента США Хантера Байдена, как разразился новый скандал, в центр которого попала еще одна запрещенная в России соцсеть Цукерберга – Instagram.

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