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Жители Адыгеи могут принять участие в грантовом конкурсе Общества «Знание»

Жители Адыгеи могут принять участие в грантовом конкурсе Общества «Знание»

До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку – 100 тысяч рублей для реализации запланированных мероприятий.

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