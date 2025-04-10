В Архангельске откроется представительство РАНХиГС: чем оно займётся?

Перспективы открытия в городе представительства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил с представителями Президентской академии.
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