Жители Киева вышли на митинг к зданию городской администрации с требованием отправить в отставку мэра города Виталия Кличко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чего боится Зелен...
- ЛС Зиму пережить, а ...
- Латвия исключает ...
Самый испытанный метод - дать гривен студентам и сказать куда идти и что кричать... Первые "опыты" проводил ещё покойный ВВЖ ангажируя желающих легко заработать... Кто "девушку платит, тот её и танцует"...
кто-нибудь может объяснить- кто они эти "АКТИВИСТЫ" ??? они не работают, не учаться а митингуют... неужели кто-то поверит что эти люди по порыву душевному вышли права качать??? было раньше очень емкое и правильное выражение -ЛАНДСКНЕХТ НАЕМНЫЙ.... это точно о них и им подобных . таксы установлены. МЕТОДИКИ ОТРАБОТАНЫ. что у них, что у нас... БАБЛО ПРАВИТ МИРОМ... увы..