Невролог Ананенко: разнообразное питание сформирует активный мозг у школьника

Клетки мозга строятся из липидов, особенных жиров, которые сшиваются между собой молекулами белка. Поэтому для создания новых мозговых связей в развивающемся мозге школьника важно включать продукты, содержащие жирные кислоты: рыбу морских пород, такую как сибас, сардина, скумбрия, и печень трески — а также белок: красное и белое мясо, яйца и семена, например, тыквенных семечек, которые также являются источником витаминов А, В, С, Е, К и микроэлементов магния, железа, марганца, меди, селена и цинка, рассказал "Газете.