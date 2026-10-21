❗️ Посёлок Голубой Залив под Ялтой подтопило после непогоды Бурные потоки воды спускаются в него с горно‑лесной местности со стороны Ялтинского заповедника, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым