Орловская область сформулировала критерии оценки «счастливой старости»

Региональное правительство утвердило целевые показатели оценки эффективности реализации в Орловской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.
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