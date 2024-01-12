Россия нашла способ обойти западные санкции в отношении технологий

Это не означает, что санкции провалились; их просто нужно лучше обеспечивать, в том числе требуя от западных компаний отслеживать свою собственную продукцию, считает американо-украинская исследовательская группа.
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