В Татарстане выросло производство молока

В январе и феврале 2024 года в Татарстане производство молока увеличилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как производство скота и птицы на убой, а также яиц сократилось на 4,9% и 3,6% соответственно.
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