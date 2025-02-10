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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Dragon Age: Origins раскрыл неожиданную связь культовой RPG с Sonic Chronicles: The Dark...

Создатель Dragon Age: Origins раскрыл неожиданную связь культовой RPG с Sonic Chronicles: The Dark...

Создатель Dragon Age: Origins раскрыл неожиданную связь культовой RPG с Sonic Chronicles: The Dark BrotherhoodКультовая ролевая игра Dragon Age: Origins, вышедшая в 2009 году, считается одной из лучших игр BioWare и до сих пор сохраняет за собой этот статус.

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