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«Селтикс» подпишут 2-летний контракт с Ником Стаускасом

«Бостон» заключит 2-летний контракт с защитником Ником Стаускасом (28 лет, 198 см). Соглашение рассчитано на оставшуюся часть текущего чемпионата и сезон-2022/23.

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