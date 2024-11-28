Больше 300 фиджитал-спортсменов сойдутся в «Горячей битве» в Челябинске

В Челябинске пройдет масштабный фиджитал-фестиваль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 5 по 8 декабря на Южном Урале пройдут соревнования по восьми интерактивным дисциплинам.