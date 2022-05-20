В Челябинске из гаражного бокса съехал магазин просроченных продуктов

В Челябинске полиция закрыла гаражный бокс, где продавали просроченные продукты питания. При этом, молоко, сливочное масло, сосиски и торты были даже не "второй свежести": срок годности некоторого скоропорта истёк, например, в декабре прошлого года.
В Челябинске полиция закрыла гаражный бокс, где продавали просроченные продукты питания. При этом, молоко, сливочное масло, сосиски и торты были даже не "второй свежести": срок годности некоторого скоропорта истёк, например, в декабре прошлого года.
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