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Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта

После окончания ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Атлетико» (4:2) полузащитник немецкой команды Юлиан Брандт подошел к трибунам и отдал свою футболку болельщику в инвалидной коляске.

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