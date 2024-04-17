Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта

После окончания ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Атлетико» (4:2) полузащитник немецкой команды Юлиан Брандт подошел к трибунам и отдал свою футболку болельщику в инвалидной коляске.