Сумасшествие в эль класико: «Барселона» дожала «Реал» в дополнительное время и завоевала Кубок Испании по футболу

«Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время и в 32-й раз стала обладателем Кубка Испании. В первом тайме каталонцы владели подавляющим преимуществом и открыли счёт благодаря эффектному дальнему выстрелу Педри.
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