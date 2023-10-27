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Закон, порядок, государство

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Размотало по всей дороге: пробка из-за аварии на дороге в Приморье

Размотало по всей дороге: пробка из-за аварии на дороге в Приморье

В одном из приморских городов утро началось с серьёзной аварии. Два автомобиля не поделили дорогу и стали причиной затрудненного движения в центре города.

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