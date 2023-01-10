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Замглавы МИД Руденко: активно развивающиеся отношения России и Азии являются политическим и экономическим «кошмаром» Запада

Замглавы МИД Руденко: активно развивающиеся отношения России и Азии являются политическим и экономическим «кошмаром» Запада

Активно развивающиеся отношения между Российской Федерацией и азиатскими государствами являются политическим и экономическим «кошмаром» Запада.

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