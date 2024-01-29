В Турции банда девушек обворовала более 50 квартир русскоязычных жителей

По предварительным оценкам, ущерб составил более 1,5 миллиона долларов.В турецком городе Мерсин банда местных девушек обворовала более 50 квартир русскоязычных жителей и до сих пор остается безнаказанной.
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