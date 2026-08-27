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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эксперт Чеккарелли: «Феррари» нужен диктатор, говорят в паддоке. Так можно сказать о Вольффе в какой-то степени»

Основатель Formula Medicine и эксперт по подготовке пилотов «Формулы-1» Риккардо Чеккарелли поделился мыслями о разном подходе к управлению со стороны руководителей «Феррари» и «Мерседеса» Фредерика Вассера и Тото Вольффа .

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