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Жених новосибирской туристки, убитой медведем на Алтае, не пришел на поминки

Жених новосибирской туристки, убитой медведем на Алтае, не пришел на поминки

Родственники девушки заявили, что для них молодого человека больше не существует Близкие растерзанной медведем туристки на Алтае заявили, что ее жених не пришел на поминки, сообщает "КП-Новосибирск".

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