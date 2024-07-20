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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«КАМАЗ» за прошлый сезон выиграл всего две выездные встречи. Во втором туре Первой лиги команда сыграет в гостях с «Арсеналом»

«Арсенал» Тула примет «КАМАЗ» во втором туре Первой лиги. «Арсенал» идет явным фаворитом за 1.58. «КАМАЗ» в прошлом сезоне выиграл всего две выездные встречи.

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