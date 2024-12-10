«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

"Усилена вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии для формирования террористических ячеек в различных регионах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется
- "На месте глушат связь": Русский БЭК ворвался в порт Одессы - последствия взрыва враг скрывает всеми силами
- "Праздник был недолгим". "Суверенитет" Абхазии оказался с нюансами: Не успела "остыть" новость о бюджете, как подоспела новая
Свежие комментарии