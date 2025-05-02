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Лидер друзов Сирии обвинил правительство в геноциде

Лидер друзов Сирии обвинил правительство в геноциде

ДАМАСК (ИА Реалист). Лидер друзской общины Сирии шейх Хикмат аль-Хиджри обвинил правительство в организации «геноцидной кампании» против друзов после двух дней кровавых столкновений в городах Джарамана и Сахнайя к югу от столицы.

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