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Иранский пограничник погиб в ходе столкновения с талибами в провинции Нимроз

Иранский пограничник погиб в ходе столкновения с талибами в провинции Нимроз

Военнослужащий иранских пограничных служб Мохаммад Махди Ахмади погиб в результате вооруженного столкновения со сторонниками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в приграничных районах афганской провинции Нимроз.

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