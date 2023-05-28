Иранский пограничник погиб в ходе столкновения с талибами в провинции Нимроз

Военнослужащий иранских пограничных служб Мохаммад Махди Ахмади погиб в результате вооруженного столкновения со сторонниками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в приграничных районах афганской провинции Нимроз.
Военнослужащий иранских пограничных служб Мохаммад Махди Ахмади погиб в результате вооруженного столкновения со сторонниками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в приграничных районах афганской провинции Нимроз.
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