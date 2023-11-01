Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 27 годам лишения свободы 30-летнего инспектора пограничной службы высшей категории — начальника отделения пограничной службы Украины Сергея Ростовского за расстрел двух мирных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии