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Linux против Windows 11. Dell XPS 13 с 8 ГБ ОЗУ сравнили с двумя ОС, и порой одна из них значительно лучше другой

Linux против Windows 11. Dell XPS 13 с 8 ГБ ОЗУ сравнили с двумя ОС, и порой одна из них значительно лучше другой

Возможно, результат обусловлен малым объёмом ОЗУ Авторы PhoneBuff, известные своими тестами смартфонов с задействованием роботизированного манипулятора, решили сравнить производительность Windows 11 и Linux.

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