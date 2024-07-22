Собянин: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Московский производитель получил предложение открыть производство в ОАЭОдин из основных направлений внешнеэкономической деятельности Москвы заключается в поддержке местных производителей при поиске новых рынков сбыта в дружественных странах.
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