Записки колымчанина П74

Славянская доктринаПолитикаЗаписки колымчанина П74 О РОЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ. "Оставьте ваши сопли, господа! Вас ждёт вторая серия!" (Мр. Сэконд. "Человек с бульвара Капуцинов".Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОтличная статья, которая кроме очевидной пользы служит косвенным доказательством того факта, что корни психологии произрастают из магии. Единственно, не согласна с автором относительно возраста. В 18 лет, даже если есть знания и навыки, то мозгов (опыта самостоятельной жизни) всё равно нет. За редкими исключениями, над которыми потрудились родители. Поэтому травмированные дети свои основные ошибки делают в период 18-25 лет. В это время срабатывают все импринтинги. И только потом появляется зачаточная осознанность (она же ответственность). Группа, а вот честно: кто-то узнал себя? 😉 ============ Лечебная пилюлина для тех, у кого было сложное детство. Я повторяла и буду повторять снова и снова: все что после 18 лет - это ваша ответственность полностью. ваше здоровье, ваши деньги, ваш секс, ваши отношения, ваше тело.ваши эмоции - это только ваша ответственность. Кто бы что вам в детстве не передал и как бы вас не воспитывали. Не катит в 40 лет заявлять "уменя проблемы и я живу в полной жопе, потому что мама меня в 15 лет по попе шлепнула и я до сих пор страдаю". Все, уже не катит. Я не отрицаю мысль, что все из детства, и согласна, что его надо прорабатывать, но слишком много стало фокуса в ту сторону. Вы живете здесь и сейчас, если вы уже в 25 лет страдаете о мамином шлепке и играете в жертвочку, бляха муха, ну проработайте! научитесь, переделайте, пойдите на курсы. меня вот в детстве не научили красиво складывать салфетки, но я умею, потому что я захотела, пошла и научилась в зрелом возрасте. сложное детство не является оправданием тому, где вы сейчас. если сравнивать уровень жизни с забегом на длинную дистанцию, да, у вас был сложный старт. но то, что до финиша (до своих целей) вы так и не добежали, потому что легли в кустах поплакать, это только ваша ответственность. не отрицаю, детство важно как часть вашей биографии, не а дальше-то что? оно закончилось, а впереди еще огромный полноценный пласт жизни. в нем-то вы что для себя сделали?ничего? так вот,, то место, где, вы сейчас - оно ваше. если вы сейчас в глубокой Ж - это лично ваша глубокая Ж. сюда же относятся вопросы вроде " а как мне сделать так, чтобы мама перестала" или "как мне повлиять на мужа, чтобы он начал" никак. основное правило терапии гласит, что работать вы можете только с собой. менять вы можете только себя. сделать что-то, перестать или начать вы тоже можете только с собой. вот когда вы с этим фактом примиритесь и примете его, тогда начнутся чудеса и мир отзеркалит вам все ваши "хочу". потому что так работают правила игры под названием "жизнь". и быстрее всего эти правила усваиваются, когда вы соединитесь с собственным телом. а пока вы играете во что-то другое, жалуетесь и ноете, у вас получается только жаловаться и ныть. (автор Наталья Касарина)Юрий ИльиновДружелюбие Восьмая, девятая и десятая спирали чакры наполнены энергией, которая проявляется в качестве — ДРУЖЕЛЮБИЕ. Термин Дружелюбие применяется как трактование высшего состояния Любви (хотя Дружелюбие находится не на сердечном центре). Это то качество, о котором говорил Будда. Это Высшая Форма Любви. Не стоит понимать буквально слова высшая форма , т. к. трудно подобрать слова в том смысле, чтобы не придавать уничижительного смысла качеству Любви, проявляющемуся на сердечном центре. Путь к энергии Дружелюбие лежит только через полное открытие и развитие сердечного центра. Только когда вы наполнены всеми энергиями сердечного Центра, вы можете познать энергию Дружелюбие. По своему Качеству эта энергия является воплощением непривязанности к чему бы то ни было (ни к человеку, ни к явлению, ни к божеству) при том, что происходит полное приятие, и вы испытываете состояние дружелюбия. Здесь нет различения по направлению этого качества (этой энергии) по полу, по семейной иерархии, по направлению к высшим духовным энергиям (любовь к Богу, …) — это одинаковое состояние ко всему Сущему, в том числе и к себе. Любовь преобразует вас, когда появляется в вас на сердечном центре: вы мягче, добрее, нежнее относитесь ко всему окружающему. Но, как правило, человек всегда может четко сказать, что это — любовь к женщине, к богу, к жизни, к какому-то конкретному объекту сделала его таким. В состоянии, которое дает энергия ДРУЖЕЛЮБИЯ никакой конкретизации невозможно. Вспомните улыбку Будды — это состояние дружелюбия ко всему: и к тем, кто оскорбляет его, и к тем, кто поклоняется ему, и к тем, кто просто проходит мимо.Комментировать
Свежие комментарии