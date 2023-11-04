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Испытанному верить: почему США провалили запуск ракеты Minuteman III

Испытанному верить: почему США провалили запуск ракеты Minuteman III

Сбой при пуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг на тихоокеанском побережье США говорит о том, что это уже серьезно устаревший комплекс, у которого исчерпан запас модернизации.

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