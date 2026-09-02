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A game of independence, or how Mirziyoyev tries not to put all his eggs in one basket

A game of independence, or how Mirziyoyev tries not to put all his eggs in one basket

On August 28, 2026, Uzbek television flashed footage that many had been waiting for for more than a year: six Chinese J-10CE fighters with Uzbek identification marks took off from the Karshi-Khanabad airbase.

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