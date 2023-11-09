Заправляют ли автомобиль калошами? Топ-5 химических соединений с необычными названиями — от ученых Пермского Политеха

Какая связь между сливками, волком и лампочкой? Можно ли пить царскую водку? Стекло окрашено драгоценными камнями? И почему в авиационной отрасли призывают спиртных напитков? Ученые Пермского политехнического университета рассказали о материалах и химических соединениях с необычными названиями.
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