Заправляют ли автомобиль калошами? Топ-5 химических соединений с необычными названиями — от ученых Пермского Политеха

﻿﻿Какая связь между сливками, волком и лампочкой? Можно ли пить царскую водку? Стекло окрашено драгоценными камнями? И почему в авиационной отрасли призывают спиртных напитков? Ученые Пермского политехнического университета рассказали о материалах и химических соединениях с необычными названиями.